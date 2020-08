Espanya compra la vacuna d'Oxford contra el coronavirus

Espanya, juntament amb altres estats membres, s'ha sumat a la compra centralitzada per la Comissió Europea (CE) de la vacuna contra la Covid-19 de la companyia Astrazeneca, que estan desenvolupant investigadors de la Universitat d'Oxford, al Regne Unit). El repartiment es farà de manera equitativa entre els països en funció de la seva població, segons ha informat el Ministeri de Sanitat en un comunicat.La Comissió Europea ha negociat durant les últimes setmanes la compra centralitzada de la vacuna de Astrazeneca, una de les alternatives més avançades i està ja duent a terme assajos clínics per a garantir la seva seguretat i eficàcia.Al marge d'aquest primer acord al qual s'ha adherit Espanya, el comitè negociador de la CE segueix en converses amb les diferents companyies que estan desenvolupant alternatives de vacuna. Segons Sanitat, dues d'aquestes negociacions "estan ja molt avançades" i les companyies preveuen presentar "en breu" una proposta oficial.Totes aquestes negociacions s'emmarquen dins de l'Estratègia Europea de vacunes, a la qual es va adherir Espanya al juliol, que es basa a establir una posició única europea que garanteixi l'accés global i equitatiu a la vacuna per a protegir al conjunt de la població. Amb aquesta pretensió, l'Aliança Europea s'enfoca a fer costat a la indústria biotecnològica per a accelerar els terminis fins a aconseguir una vacuna segura i eficaç, incrementar la seva capacitat de producció i poder així garantir dosi per a la població europea.

