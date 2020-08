FOTOS ​Apareix un flamenc al riu Ter

L'exemplar de flamenc jove vist al riu Ter, al seu pas per Osona Foto: Domènec Llop

Imatges poc habitual al Ter. Un flamenc ha fet parada en aquest riu al seu pas per Roda de Ter i Manlleu. Es tracta d'una situació poc comuna, ja que aquest tipus d'ocells acostumen a trobar-se a la costa mediterrània catalana (sobretot al Delta de l'Ebre) i francesa.Tal com es pot veure en les imatges, captades pel fotògraf Domènec Llop, és un flamenc jove, ja que encara no té el plomatge de color blanc i rosa que tant el caracteritza. És un ocell que acostuma a viure en colònies. Per això fa pensar que, per l'edat de l'exemplar i que estigui sol, s'hagi pogut perdre en el vol migratori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor