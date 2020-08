Cs acusa Torra de «posar en perill la salut dels catalans» i demana no manifestar-se per la Diada

Ciutadans ha acusat aquest dimarts el president Quim Torra de "posar en perill la salut dels catalans per voler omplir els carrers a la Diada". El diputat David Mejía ha defensat el dret de manifestació, però que en l'actual situació, en què s'han prohibit les reunions de més de deu persones, "el Govern hauria d'evitar que no hi hagués aglomeracions".Dilluns, el Govern va aclarir que, malgrat la prohibició de reunions de més de deu persones, es podrien celebrar concentracions en els propers dies si es compleixen els requisits de seguretat com són l'ús de la mascareta, la distància social i la higiene de mans. Aquest any, la Diada tindrà un component virtual i descentralitzat, amb concentracions físiques davant de diversos edificis de l'Estat Però a Ciutadans nos emblen gaire convençuts i Mejía ha demanat al Govern i al president de la Generalitat que "no faci cas a l'ANC sinó als experts". El diputat taronja ha assegurat que "en contra del que diu el senyor Torra, l'urgent pels catalans no és la independència, sinó la gestió eficaç de l'actual crisi".Ciutadans viu una situació complicada a Catalunya, on arrossega unes expectatives negatives a totes les enquestes i amb un canvi precipitat de candidat a la Generalitat , des que la setmana passada es va anunciar el canvi de Lorena Roldán -que va ser elegida en primàries- per Carlos Carrizosa.Sobre aquest canvi sobtat, Mejía ha ha evitat entrar-hi i ha dit tan sols que "creiem que Carrizosa és el millor candidat possible per aglutinar el vot constitucionalista". Ha negat que s'hagin infringit els estatuts del partit amb aquesta modificació del cap de cartell, ja que Roldán va renunciar a la seva candidatura i es viu "una situació d'excepcionalitat" en la qual no és fàcil seguir els mecanismes habituals en el partit, que passen per unes primàries.

