De Sant Martí d'Empúries a Roquetes: 600 km de cursa per lluitar contra la fam

Un dels corredors, Albert Herrero, ha destacat que no competeixen "contra ningú" i per això demanen a aquells qui ho vulguin que els acompanyin durant un tros del recorregut o tot el camí que desitgin.



Des de Sant Martí d'Empúries, els esportistes han enfilat el GR1 que continua fins a Banyoles (Pa de l'Estany. A partir d'aquí, faran la cursa passant per Besalú i Oix (Garrotxa), Sant Joan de les Abadesses i Ripoll (Ripollès). Després, la ruta continuarà pel GR-7 i finalitzarà a Roquetes (Baix Ebre) aquest dissabte 29 d'agost.