Detingut a Barcelona un fugitiu que havia crivellat a trets un home a Montenegro

La policia espanyola va detenir aquest dissabte a Barcelona un fugitiu buscat per les autoritats de Montenegro per disparar diverses vegades un home a l'interior d'un vehicle i escapar-se. La investigació es va posar en marxa quan la policia va tenir coneixement que el fugitiu es podia trobar en territori espanyol. Se'l va localitzar finalment en un hotel de la capital catalana, on s'allotjava amb una identitat falsa.Amb aquesta informació, es va muntar un dispositiu policial al voltant de l'establiment hoteler que va finalitzar amb la seva detenció. El detingut era un dels guardaespatlles del líder de l'organització criminal Skaljari. S'enfronta a una pena màxima de 15 anys de presó.Els fets que se li imputen a l'Ordre Internacional de Detenció es van cometre el 31 de maig de 2016 a la localitat de Dobrota (Montenegro), quan l'arrestat, amb la col·laboració d'una segona persona, va disparar diverses vegades contra un home quan intentava fugir amb el seu vehicle.

