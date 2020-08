Oriol Mitjà avisa: «No hem de descartar els nens com a possibles transmissors del coronavirus»

El estudio examinó la carga viral, de 192 niños de 0 a 22 años; 49 niños fueron SARS-CoV positivos - tuvieron carga viral 6.2 log10 RNA copias/ml



Una #mayor_carga_viral se relaciona con mayor #contagiosidad, aunque no se asocia con mayor riesgo de desarrollar síntomas COVID-19 — Oriol Mitjà (@oriolmitja) August 25, 2020

Para mantener seguros a los niños, maestros y personal, no se puede depender del monitoreo de síntomas, es acertado que se haga detección PCR de COVID-19 de rutina y recurrente de todos los estudiantes (como mínimo en zonas de riesgo).



-Bona decisió @DrArgimon- — Oriol Mitjà (@oriolmitja) August 25, 2020

Oriol Mitjà avisa que no podem descartar els nens com a possibles transmissors del virus que provoca la Covid-19. L'epidemiòleg cita un estudi recent de l'hospital general de Massachusetts, als Estats Units, que mostra com els més petits són portadors -i, per tant, potencials contagiadors- silenciosos de la Covid-19. A més, tenen nivells més alts del virus que els adults.L'estudi nord-americà, que podeu consultar aquí , va examinar la càrrega viral de gairebé 200 nens i joves d'entre 0 i 22 anys, que en molts d'ells era força elevada. "Una major càrrega viral es relaciona amb major contagiositat, tot o que no s'associa a major risc de desenvolupar símptomes de la Covid-19", explica Mitjà.Segons l'epidemiòleg, els resultats d'aquest estudi augmenten el risc de reobertura de les escoles i guarderies, on hi ha alta densitat de nens, que tenen menys possibilitats d'emmalaltir de forma greu però poden incrementar la transmissió comunitària del virus."Per a mantenir segurs als nens, mestres i persones, no es pot dependre del monitoratge de símptomes, és encertat que es faci detecció PCR de rutina i recurrent entre els estudiants", reflexiona Mitjà.

