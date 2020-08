El Govern garanteix l'inici de curs: «No tancarem les escoles en cap cas»

Una reunió extraordinària del consell executiu ha servit aquest dimarts per validar definitivament el pla per garantir l'inici del curs escolar. Els encarregats d'explicar-lo han estat la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, que han insistit en una idea: "No tancarem les escoles en cap cas". És una diferència substancial respecte del mes de març, quan el primer que es va fer va ser clausurar els centres educatius per contenir el pic de la pandèmia. Les línies mestres del pla es basen en la reducció dels grups estables, l'ús de la mascareta arreu del país -obligatori als instituts i també a Primària, a partir dels sis anys, en cas que el risc de rebrot sigui elevat-, la presa de temperatura a l'entrada dels centres, i també el cribratge massiu amb mig milió de tests entre el 15 de setembre i el 15 de novembre."Hem d'actuar amb flexibilitat i en funció del moment", ha apuntat Bargalló. Vergés ha explicat les part més tècniques del pla, entre les quals hi ha el concepte d'escoles "sentinella" per conèixer millor el virus a través de les proves científiques. La consellera també ha insistit en demanar a les famílies que siguin responsables a l'hora de no enviar els nens a l'escola si tenen símptomes. A banda, el titular d'Educació ha insistit que l'entrada als centres servirà per prendre la temperatura de manera esglaonada, que també és la manera com es faran les sortides diàries al pati.Un dels problemes que afronten les escoles és combinar els grups estables amb la dinàmica normal dels centres, que inclou no només l'esbarjo sinó també el menjador i les activitats extraescolars. En aquest sentit, cada vegada que es trobin grups estables diferents al centre caldrà que mantinguin les distàncies. Hi haurà més d'una hora de pati i, al menjador, caldrà no utilitzar els espais comuns de la mateixa manera que es feia abans, i això també té a veure amb les paneres o els dispensadors d'aigua.Pel que fa a les ràtios concretes, l'únic que queda clar és que hi ha d'haver un màxim de 20 alumnes per aula a la Primària, però encara no hi ha una xifra concreta en Secundària. Fins i tot hi ha una clàusula en el pla validat pel Govern segons la qual caldrà adoptar mesures si no es poden reduir les ràtios als instituts: "Quan no sigui possible reduir els grups, d'acord amb el pla propi de cada centre, s'adoptaran altres mesures preventives i de seguretat", ha ressaltat Bargalló."Es tracta de garantir el dret a l'educació de l'alumnat. Això és el més important", ha assenyalat Bargalló, que ha insistit en el "dret de tota una generació" a "rebre coneixements, socialitzar-se amb companys i companyes i treballar les seves habilitats". "I això és el que volen tots els governs d'Europa: que l'epidèmia no trenqui l'ensenyament d'una generació", ha ressaltat el conseller, que també ha ressaltat que obrir les escoles suposa un "servei públic" i també un "esforç" del personal.En referència als tests, se'n faran 8.000 al dia entre el 15 de setembre i el 9 d'octubre, data a partir de la qual ja se'n practicaran 20.000 per jornada. Als cribratges s'hi sumaran mesures bàsiques d'higiene i de ventilació a les aules: les classes probablement durin 55 minuts, perquè els cins últims s'hauran de destinar a ventilar les classes i, si cal, a higienitzar el material que s'hagi fet servir.Bargalló ha indicat que la situació actual "no és com es preveia fa quinze dies", de manera que s'han hagut d'anar alterant els plans. El 13 d'agost es va presentar el primer pla, però s'ha vist superat per l'evolució de la pandèmia. "La voluntat és tenir les escoles obertes i segures perquè esdevinguin el segon nucli familiar del nostre alumnat", ha insistit el conseller, que ha indicat que es proritzaran els "aprenentatges clau" i també l'autonomia dels alumnes en un curs que serà atípic.El president de la Generalitat, Quim Torra, ja va avançar ahir tres mesures que s'aplicaran a les escoles per evitar els contagis i, per tant, el possible tancament de centres. La primera es basa en l'ús de la mascareta, que finalment serà obligatori a totes les escoles del país en aquells alumnes que tinguin més de dotze anys. Pel que fa a les zones amb més risc de rebrot -com és el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona-, la mascareta l'hauran de portar tots els nens que tinguin més de sis anys.La segona mesura anunciada per Torra va ser la reducció de les ràtios, que a Primària no podrà passar de vint alumnes per aula. En el cas de la Secundària, però, no es va fer cap especificació més enllà que hi hauria una "reducció". Pel que fa al subsidi per als pares que hagin de cuidar els fills en cas que els centres on estudien hagin de tancar per un brot, el president va anunciar que havia encarregat al vicepresident Pere Aragonès que l'estudiés des de les competències i el finançament de la Generalitat, però fonts d'Economia consultades perno van concretar cap detall.La tercera mesura que va desgranar el president és que es faran 500.000 tests PCR a les escoles catalanes entre el 15 de setembre i el 15 de novembre, el cribratge específic més gran que s'haurà fet al país des que va arrencar la pandèmia. Aquests dies se n'estan fent milers arreu del país -Barcelona, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Vic, Tortosa, entre d'altres-, però mai en xifres tan altes. Amb les dades de la setmana passada a la mà, es van detectar 513 asimptomàtics a través dels tests massius, un percentatge que ronda el 2,5% i que és clau en la cadena de contagis.Pel que fa a les restriccions globals, més enllà del curs escolar, el Govern també va anunciar la prohibició de reunions de més de deu persones , perquè es té detectat que un 70% de les infeccions provenen de l'àmbit social. En quatre municipis -Terrassa, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i Granollers- es van imposar restriccions més severes, tot i que el jutge va tombar les que afectaven la co-capital del Vallès Occidental perquè considerava que l'evolució de la pandèmia era "positiva".

