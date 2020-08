El País Valencià registra gairebé 400 casos més i una vintena de brots nous

La Comunitat Valenciana ha confirmat 393 casos nous de coronavirus a través de proves PCR, 18 brots més i tres morts --un d'ells procedent d'una residència-- des de l'actualització del dissabte, segons les dades de la Conselleria de Sanitat Universal.Aquestes xifres situen el total de positius en 19.998 persones. Per demarcacions, s'han notificat 17 casos nous a Castelló (2.274 en total); 97 a la província d'Alacant (6.305 en total); i 279 a València (11.375 en total), on s'han reassignat 19 casos. A més, hi ha altres 44 casos sense assignar.S'han registrat tres defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions augmenta fins a 1.498 persones: 227 a Castelló, 519 a Alacant i 752 a València. Els hospitals valencians tenen, actualment, 338 persones ingressades.D'altra banda, s'han donat 562 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 22.954: 2.995 a Castelló, 7.414 a Alacant i 12.516 a València.

