El jutge tomba les restriccions del Govern a Terrassa: «L'evolució és positiva»

El jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona ha validat les restriccions anunciades pel Govern als municipis de Granollers, les Franqueses del Vallès i Canovelles, al Vallès Oriental, però en canvi les tomba per a la ciutat de Terrassa.El jutjat fa un repàs de les dades epidemiològiques i assegura que no hi ha "cap raó objectiva" que justifiqui les restriccions addicionals a Terrassa. L'evolució de les dades, diu, és "positiva" en comparació amb altres ciutats i comarques: "Terrassa no es troba en pitjor situació que altres municipis i tampoc ha empitjorat la seva situació recentment".En la darrera setmana, per exemple, el percentatge de PCR positius a la ciutat ha estat del 5,34%, molt per sota de la mitjana al Vallès Occidental (7,13%) i de l'Àrea Metropolitana Nord (12,51%). A més, la incidència acumulada té una evolució positiva, passant de 22 positius en 190 proves a 14 positius en 262 proves.L'evolució de les dades a Terrassa és més significativa si es compara amb la resta de la comarca, on es va passar de 29 a 30 casos, o amb el conjunt de l'Àrea Metropolitana Nord, on s'ha passat de 370 a 455 PCR positius: "S'evidencia que hi ha altres municipis amb pitjor evolució que Terrassa".D'altra banda, el nombre d'urgències hospitalàries amb PCR positiu també ha anat a menys, tant a l'Hospital de Terrassa (de 14 a 8), com a la Mútua de Terrassa (de 14 a 12). El percentatge de malalts greus als dos centres està al voltant del 8%, mentre que en altres ciutats similars, com a Badalona, la xifra es dispara fins al 37% a l'Hospital Municipal.En tots dos centres, el nombre d'ingressos ha baixat en els darrers set dies, passant de 15 a 12 a l'Hospital de Terrassa i de 19 a 18 a la Mútua de Terrassa. A les UCI, el nombre de pacients també s'ha reduït, passant de 4 a 2 en la darrera setmana: "L'Administració afirma que hi ha hagut un increment a la ciutat, però no és cert", rebla la interlocutòria judicial.En canvi, el jutge, sí veu apropiat aplicar restriccions addicionals a Granollers, les Franqueses del Vallès i Canovelles, tot i que amb una excepció. L'aforament als centres religiosos serà del 50% i no del 33% com preveia el Govern. La resta de restriccions sí que estan avalades i afectes principalment a la restauració.Als tres municipis vallesans afectats s'haurà de reduir al 50% de l'aforament a l'interior i exterior dels bars i restaurants. També es limita a la meitat l'aforament per a les activitats culturals i esportives.

