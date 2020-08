Brot amb quinze positius per Covid-19 es una residència de persones amb discapacitat a l'Ebre

El Departament de Salut ha declarat un nou brot de coronavirus després que quinze dels 29 usuaris de la residència de persones amb diversitat funcional la Duna de Deltebre (Baix Ebre) hagin donat positiu. La resta dels interns han donat negatiu als test PCR, a l'igual que cinc treballadors. La resta de la plantilla està pendent de conèixer els resultats.Arran de la declaració del brot, aquest dilluns a la tarda s'ha sectoritzat l'equipament en dos espais diferenciats, atès que el centre disposa de dues ales allunyades que permet distanciar físicament i evitar la confluència d'usuaris afectats dels que no ho estan.També s'han iniciat els treballs de desinfecció amb la col·laboració de l'Ajuntament de Deltebre per garantir la seguretat de residents i treballadors. Segons el mateix Departament de Salut, totes les persones usuàries que han donat positiu es troben asimptomàtiques i sense complicacions de salut i en seguiment per part dels professionals d'atenció primària.