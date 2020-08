Reus tanca els equipaments esportius i veta les activitats turístiques per la Covid-19

L'Ajuntament de Reus ha acordat avui continuar aprofundint en les mesures contra l'increment dels contagis del coronavirus durant els pròxims 15 dies. Donada la situació que està vivint el municipi, on fins avui s'hi ha fet un cribratge amb proves PCR en tres barris, el govern local ha decidit tancar totes les instal·lacions esportives municipals a l'aire lliure i també en interiors. Les instal·lacions privades hauran de decidir què fer pel seu propi compte.També es reduirà l'aforament dels autobusos urbans fins a un terç de la seva capacitat, el mateix aforament que aplicaran als serveis funeraris. El control de les aglomeracions també es farà a les terrasses de bars i restaurants, on s'amplia fins als 2 metres entre taula i taula (incloent cadires) la distància que han de mantenir.Finalment, també s'han prohibit les activitats turístiques i culturals tant municipals com privades -que requereixin autorització- a la capital del Baix Camp.Totes aquestes mesures s'afegeixen a les ja dictades com ara el tancament de parcs públics, espais on s'ha detectat que són punt de trobada de gent sense mascareta.

