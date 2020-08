Catalunya reclama a l'Estat 92 milions d'euros per protegir les residències

El coronavirus està tornant a entrar a les residències. El ministeri de Sanitat sosté que el degoteig de casos creix "progressivament" i, davant del temor que torni a tenir un fort impacte sobre un dels col·lectius més vulnerables, el govern espanyol intenta acordar amb les autonomies un pla de xoc per intentar contenir-lo. Amb tot, la reclamació de Catalunya, com de la resta de territoris, és que per poder aplicar aquest pla de contingència calen més recursos. El secretari d'Afers Socials, Francesc Iglesies, ha reclamat 92 milions d'euros i un finançament específic per als serveis socials no residencials durant la reunió telemàtica que han mantingut els representats territorials amb el secretari d'estat de Drets Socials, Ignacio Álvarez.Les restriccions i el control de les visites, protocols d'aïllament, cribratges amb PCR i pautes de derivació hospitalària formen part del pla per intentar que no es disparin els casos en aquests centres, que ja estan patint la segona onada de l'epidèmia. El govern espanyol ha posat sobre la taula un esborrany amb mesures que serà revisat en 15 dies. Algunes d'elles, ja s'estan aplicant en alguns territoris, però l'Estat pretén que s'implantin de forma generalitzada en un context en què la corba de contagis continua creixent.La majoria de les autonomies han posat sobre la taula la manca de finançament per poder fer front a les mesures de prevenció. La Generalitat ha subratllat també les dificultats per disposar de personal gerocultor i, especialment, d'infermeria en un nou context de transmissió comunitària i de baixa de professionals en centres que presenten brots. Segons expliquen fonts del departament, la formació "esdevé un punt clau" tenint present aquesta situació i les noves mesures que s'hauran d'aplicar.A més de l'infrafinançament de la llei de dependència, qüestió que ha estat denunciada per diversos territoris, la Generalitat també ha advertit que, més enllà de les residències, calen recursos per als serveis socials no residencials perquè, en el cas de Catalunya, l'Estat no cobreix "ni el 5% del cost dels serveis" amb els quals es cofinança l'atenció domiciliària, a les persones sense llar i equips bàsics de serveis socials.De fet, el govern espanyol ha presentat també un esborrany de pla de xoc per als centres de dia, centres ocupacionals i centres diürn, on la detecció d'un cas ja serà considerat un brot. En cas de detectar un positiu, es procedirà a la notificació a les autoritats sanitàries, aïllament de l'afectat, quarantena dels contactes estrets i PCR als treballadors i usuaris del centre.En el cas de Catalunya, el 10,7% dels residents en geriàtrics han mort a causa de la pandèmia. Davant d'aquesta forta incidència, molts centres han mantingut durant tot l'estiu la prohibició de les visites, les sortides i els nous ingressos, especialment en aquells territoris on hi ha un major índex de contagis. El pla d'actuació que la vicepresidència social ha posat sobre la taula aquest dilluns preveu que les mesures que s'implementin siguin revisables cada 15 dies, tenint present també la repercussió que té sobre els residents no tenir contacte directe amb els seus familiars. De moment, la pauta de mesures té format d'esborrany. La pròxima reunió del grup de treball està prevista per al mes de setembre.El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat aquest dilluns que les residències van ser "el major problema" d'Espanya durant el pic de la pandèmia. Amb tot, ha subratllat l'esforç que s'està fent per "quasi blindar-les" i garantir que les mesures que es prenen són eficients. A nivell de xifres, ha detallat que actualment un 7,4% dels brots es produeixen en aquests centres i que preocupa especialment l'increment d'infeccions en els sociosanitaris. El promig, ha dit, és de 14 casos per cada centre, tot i que aquest promig creix per la forta incidència que concentren al voltant d'una desena de centres. Si es deixen a banda aquests, la mitjana de casos per residència se situa en uns set positius de Covid-19.Simón ha subratllat, especialment, que "s'ha millorat molt" amb les mesures adoptades i que l'esforç també s'ha concentrat en una major coordinació amb el sistema sanitari. Amb tot, ha admès que és important trobar l'equilibri entre protegir els residents i, al mateix temps, que no els perjudiqui la situació d'aïllament i perdin qualitat de vida. També ha advertit, però, que per moltes mesures que es prenguin per protegir les residències, si augmenta la transmissió en comunitat acabarà entrant als centres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor