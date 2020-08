El govern espanyol avisa que caldrà prendre aviat «mesures dràstiques» a Madrid

Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del govern espanyol, ha avisat aquest dilluns que caldrà prendre aviat "mesures dràstiques" a la Comunitat de Madrid, on s'hi concentren més d'un terç dels morts registrats a Espanya al llarg de les últimes setmanes. "Els contagis evolucionen de pressa i les coses s'han de fer ràpid", ha indicat sobre les mesures.Madrid va detectar la setmana passada el doble de positius que Catalunya (11.280 i 5.065, respectivament), diferència major encara si es té en compte que la capital estatal té menys població i, per tant, la seva ràtio (169,3 contagis per 100.000 habitants) és molt superior a la catalana (66). La taxa de positius és del 17,6%, molt superior a la recomanada, cosa que exigeix un esforç majúscul en controls. La regió és la segona amb més contagis de tota la Unió Europea (UE), tal com va publicar NacióDigital Simón també ha avisat del creixement de contagis entre gent jove perquè poden comportar "casos greus" que afectin aquesta franja de població malgrat la baixa letalitat que els causa. Simón, en roda de premsa des del Ministeri de Sanitat, ha fet una crida a anar "amb molt de compte" en els propers dies arran del creixement dels ingressos hospitalaris i dels pacients que es troben en cures intensives.El responsable tècnic contra la pandèmia ha volgut deixar clar que la hospitalització de menors és molt baixa i que, des que va arrencar la crisi sanitària, han mort deu persones d'aquesta franja d'edat. El problema està que, si es compara amb el pic, els pacients joves que han hagut de ser ingressats han crescut entre 10 i 15 vegades, i això és el que ha fet alertar Simón del creixement que es viurà en els casos greus que afecten joves. "Com més augmentin els casos, més poden pujar", ha determinat.El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències ha indicat que l'edat mitjana de les persones ingressades és de 38 anys, mentre que en els pitjors mesos de la crisi se situava en els 63 anys. "Hem d'anar molt en compte en els propers dies, perquè estan creixent els pacients d'alt risc", ha ressaltat Simón, que la setmana passada va enviar un toc d'alerta a la ciutadania perquè l'evolució de contagis podia fer pensar que tornarien a créixer els morts. Aquest dilluns, en tot cas, ha demanat que ningú es relaxi malgrat l'estabilització que hi ha en zones com l'Aragó, on disminueixen les víctimes respecte unes setmanes en què l'evolució era creixent.

