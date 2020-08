La Lliga Democràtica, Convergents i Lliures ultimen el programa comú

Els partits que s'apleguen en l'espai del centre dreta catalanista no han fet vacances. Segons ha pogut saberConvergents, la Lliga Democràtica i Lliures han intensificat els seus contactes al llarg d'aquest agost per teixir una aliança electoral quan les urnes siguin convocades a Catalunya.Segons fonts d'aquest espai, en les trobades mantingudes han avançat en "l'elaboració d'un programa de reconstrucció després de la pandèmia", amb una incidència en la problemàtica dels autònoms, un dels col·lectius més afectats. Pels impulsors d'aquestes formacions, la crisi sanitària dona arguments als seus postulats i "farà que molta gent, sobiranistes i no sobiranistes, vegin que les prioritats passen per encarar la crisi i no pas per més confrontació".El 14 de juliol passat, Convergents, la Lliga i Lliures van arribar a un acord per intentar bastir una alternativa de "centre ampli". Uns dies després, es va crear una comissió formada per membres de les tres formacions per posar negre sobre blanc el que ha de ser el programa comú electoral. Un programa basat en "la defensa de les llibertats, la seguretat i la propietat privada, el respecte per l'ordenament jurídic, l'enfortiment de la família així com de les empreses i els autònoms".Tots els integrants d'aquest àmbit polític insisteixen en què estan oberts a la integració de totes les forces moderades en aquest "centre ampli". Es pensa sempre en els sectors més moderats del PDECat i en el PNC. Malgrat això, però, i malgrat que Convergents manté un canal de comunicació amb el PDECat, predomina una actitud d'escepticisme sobre les possibilitats que aquestes forces conflueixin amb la Lliga, Convergents i Lliures.

