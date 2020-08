Acomiadades les dues treballadores que es van gravar maltractant una àvia en una residència

A un geriàtric de Terrassa. De @Bcnlegendz pic.twitter.com/w9mTmrxrIX — naxoxan (@naxoxan) August 24, 2020

Davant d’aquestes imatges que mostren un tracte vexatori a una residència de gent gran, el Departament ha activat la inspecció de serveis socials. https://t.co/0CaGd2NN1X — Afers socials.gencat (@aferssocialscat) August 24, 2020

L'actitud de dues auxiliars de geriatria a la residència pública Mossèn Homs de Terrassa a l'hora d'alimentar a una usuària del centre ha indignat a la xarxa. L'escena, recollida en un vídeo gravat per una d'elles, capta el moment en què una de les dues joves dóna de menjar a una anciana entre insults i comentaris despectius com "vieja cascarrabias", "engreixa" o "obre la puta boca ja" i l'altra ho filma mentre riu intensament.Mireu i feu-lo rular, si us plau. No cal comentaris. Només escoltar lo que li diu a la iaia que està al llit. Quin fàstic, senyor.Fonts de la residència han confirmat aque les imatges s'havien registrat al geriàtric en qüestió i que la direcció del centre es trobava reunida tractant l'assumpte. La peça ha corregut per xarxes com la pólvora, i en poca estona ja comptava amb milers de reaccions i comentaris dels internautes, que manifestaven la seva indignació pel comportament de les treballadores.Alguns usuaris titllaven el vídeo de "vergonya" i l'actitud de les dues noies com a "lamentable", "fastigosa". Altres demanaven l'actuació de Mossos i Govern, asseguraven que les imatges "els partien el cor" i en molts comentaris es demanava l'acomiadament de les implicades, tal com ha acabat passant. La direcció de la residència Mossèn Homs de Terrassa ha acomiadat les treballadores que havien vexat la dona i els ha obert un expedient disciplinari.D'altra banda, una de les protagonistes del vídeo ha publicat uns missatges al seu compte d'instagram, @iona_fitt, en què ha declarat sentir-se "avergonyida" i ha demanat disculpes als familiars "que hagin pogut sentir-se afectats". A més, ha anunciat que tancava el compte, amb més d'11.000 seguidors, "fins que pogués fer un vídeo en condicions".L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha enviat una carta a la consellera de Salut, Alba Vergés, i al conseller d'Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, per demanar que s'esclareixi el cas. En aquest sentit, explica que "les imatges i el so d'aquests vídeos són prou expressius de la situació que es va produir i de la seva incompatibilitat no només amb el servei públic, sinó també amb el respecte als drets humans més bàsics", pel que demana que "s'intervingui urgentment".A través de xarxes socials, el batlle ha posat en relleu que es tracta d'un centre gestionat per la Generalitat, per afegir que "no toleraran aquestes actituds" i assegurar que ja ha posat en coneixement del Govern aquests fets. A més, t al com ha anunciat el 1r Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Terrassa, Isaac Albert, a Twitter, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que té competències en la matèria de residències, "ha iniciat els procesos d'inspecció i gestió del tema corresponents".

