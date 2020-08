Europa, a punt d'assegurar-se la cinquena compra de vacunes contra la Covid-19

La Comissió Europea ha enllestit aquest dilluns les converses amb la farmacèutica Moderna per comprar una eventual vacuna contra la Covid-19. Les negociacions amb la companyia amb seu als Estats Units són les cinquenes que Brussel·les fa amb empreses del sector farmacèutic, després de tancar amb èxit acords amb Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac i AstraZeneca.Les converses amb Moderna impliquen la redacció d'un contracte per a una compra inicial de 80 milions de dosis d'una potencial vacuna per als estats membres, i l'opció d'adquirir-ne 80 milions més un cop és demostrés que la vacuna és segura i eficient."Després d'unes negociacions intenses, la Comissió Europea ha pogut concloure les converses amb una cinquena empresa farmacèutica per tenir un accés ràpid dels europeus a la vacuna contra el coronavirus", ha afirmat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen.

