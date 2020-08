Els EUA autoritzen tractar malalts de la Covid-19 amb el plasma de Grifols

Plasma de la companyia catalana Grifols per tractar als Estats Units els malalts per coronavirus. L'Administració nord-americana, a través de la FDA (Agència per a l'Alimentació i els Medicaments), va autoritzar aquest diumenge les transfusions de plasma amb anticossos a malalts afectats per la Covid-19, una mesura anunciada pel mateix president Donald Trump.



Precisament és aquest un dels camps treballats per Grifols en el combat contra la crisi pandèmica. Des de l'Agència s'ha destacat l'esforç que això suposa per part de l'Administració per combatre la pandèmia. La FDA ha animat també els qui han estat malalts pel coronavirus perquè facin donació de plasma.

El març passat, Grifols va tancar un acord amb la FDA i altres agències governamentals i va activar uns assajos clínics per estudiar la seguretat i eficàcia del plasma de pacients recuperats, inactivat de càrrega viral amb blau de metilè, per a la seva transfusió directa a pacients amb la Covid-19.Des de l'abril, Grifols va accelerar la recollida de plasma de persones recuperades del coronavirus en més de 245 centres mèdics dels Estats Units. Els donants han hagut de complir uns criteris molt estrictes d'elegibilitat i el plasma, amb alts nivells d'anticossos neutralitzants anti-SARS-CoV-2, ha passat per nombrosos tests rigorosos i per controls de qualitat.La companyia està treballant sobre segur. Té experiència en aquestes crisis. Especialment en el cas de l'Ebola a Libèria. Durant el brot d'Ebola del 2014, Grifols va poder recollir plasma de persones recuperades de la malaltia i va dissenyar una planta a Clayton (a Carolina del Nord), equipada i amb personal especialitzat per a la producció de medicaments plasmàtics per a malalties de tipus infecciós.El govern nord-americà està actuant amb molta pressió. Les presses de l'Administració Trump no es poden desvincular del moment electoral que viuen els Estats Units, que ja han enfilat el tram final d'una campanya que se li ha posat costeruda a l'actual president. El mateix Trump havia atacat les farmacèutiques -amb referències contínues a l'anomenat deep state- per no estar actuant amb més celeritat per lluitar eficaçment contra el virus, segons ell per interessos polítics.El principal producte de la facturació de Grifols és el plasma sanguini i els seus derivats i aplicacions en la biociència. La seva penetració en el sector de les proteïnes plasmàtiques se situa en un 20% de la quota de mercat mundial. Això la situa com a tercera empresa mundial del sector.

Aquesta posició és el resultat d'un itinerari que arrenca amb la fundació del primer laboratori de Grifols, al barri de Sarrià de Barcelona, el 1940. Els Grifols hi despleguen una activitat científica i empresarial que els porta a fites com el registre de la patent del sistema de liofilització de plasma, el 1943, i la creació del primer banc de sang privat, l'Hemobanco, el 1945.





Tres anys després, obtenen la patent per produir penicilina, amb el nom de pentalcilina. El 1951 introdueixen la plasmafèresi, una tècnica fiable desenvolupada per Josep Antoni Grífols Lucas en l'obtenció de plasma sanguini, que permet retornar els hematies al donant just després de l'extracció. En paral·lel, l'empresa segueix fabricant aparells i accessoris per a l'atenció mèdica.Les successives aliances amb empreses americanes, europees i asiàtiques han obert a Grifols uns espais en els quals desplegar les seves grans vocacions: la investigació i el creixement empresarial. Però en el cas dels EUA, es pot parlar d'una connexió essencial. El febrer de 2009, la secretaria d'Estat dels EUA emetia un informe secret adreçat al seu personal diplomàtic. Sota el títol Instal·lacions crítiques a l'estranger (infraestructures crítiques i recursos clau ubicats a l'estranger), en detallava tres al referir-se a l'estat espanyol.Només tres instal·lacions, que eren aquestes: l'estret de Gibraltar, el gasoducte que condueix el gas natural des d'Algèria i la planta de Grifols a Parets del Vallès, on la companyia produeix immunoglobulina intravenosa. Grifols, com a productor d'hemoderivats que són clau en transfusions i emmagatzematge de sang, són considerats una peça estratègica per Washington. L'empresa va decidir mantenir la seu a Catalunya després de l'1-O i el seu president, Víctor Grífols, ha manifestat en diverses ocasions la seva simpatia per la causa sobiranista.

