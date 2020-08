L'Ésdansa de les Preses tanca amb satisfacció i agraïment una edició ben singular

El Festival Ésdansa de Les Preses ha tancat la 38a edició amb satisfacció per haver pogut portar a terme una proposta condicionada per la Covid-19 i les adaptacions que han comportat a nivell organitzatiu i artístic. L’espectacle que ha tancat l’edició d’enguany, Festa al Parc, ha estat una passejada popular al so de la música i la dansa d’arrel tradicional a mans de Marboleny escola, Marboleny jove i el Cos de dansa pel Parc de Pedra Tosca, entitat organitzadora del festival.



La direcció del festival, encapçalada per Núria Feixas, està molt satisfeta per la bona rebuda per part del públic i també de la reacció positiva dels artistes programats. El festival ha treballat amb un protocol Covid-19, amb un nivell alt de seguretat per a tots col·lectius que participaven en el festival (treballadors, col·laboradors, voluntaris, públic i artistes) perquè es pogués portar a terme una nova edició.Així mateix, la direcció vol transmetre que l’Ésdansa 2020 no s’hauria pogut dur a terme sense la implicació dels més de 200 voluntaris que mou el festival. Seguint tots els protocols marcats, aquests han fet que el públic pogués assistir i estar atès amb tota la seguretat, sentint-se el més pròxim possible a una edició tradicional del festival.Amb més d’un 90% d’ocupació i amb una recepció molt positiva de tota la programació duta a terme, l’organització també vol agrair el suport tant al poble de Les Preses com al públic vingut de fora de la localitat, així mateix de totes les institucions col·laboradores (Ajuntament de les Preses, Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Obra Social la Caixa i Inaem).Finalment, Feixas comenta que tot i que no es pot afirmar amb rotunditat com serà l’edició de 2021, es continua treballant per ser presents i referents en el panorama dels festivals d’arrel tradicional i construir una nova edició apostant per les línies que des de l’organització es porten a terme:· L’arrel tradicional i una mirada més enllà de Catalunya· Dansa i Paisatge· Creació· Divulgació· Participació· FormacióLa pròxima edició del Festival Ésdansa tindrà lloc del 23 al 29 d’agost a Les Preses.

