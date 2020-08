Un ciutadà de Hong Kong que tornava d'Espanya, el primer reinfectat de Covid-19 comprovat al món

Un ciutadà de Hong Kong de 33 anys que tornava d'un viatge d'Espanya és el primer cas de reinfecció per la Covid-19 que s'ha pogut comprovar al món. La Universitat de Hong Kong ha donat a conèixer la notícia aquest dilluns a través dels diaris locals i de la qual se n'han fet ressò altres mitjans. L'home, segons els investigadors, ha passat dos cops la malaltia: una amb símptomes lleus i l'altra com a asimptomàtic.El primer cop que va passar el coronavirus va ser a l'abril, quan ja va ser donat d'alta. A principis d'agost va tornar d'un viatge a Espanya i va ser llavors quan va tornar a donar positiu a les proves, segons explica la televisió pública local.En un primer moment es va pensar si era un portador persistent de la malaltia, és a dir, si encara tenia el virus dins del cos des de l'abril. Però els investigadors de la Universitat de Hong Kong asseguren que les seqüències genètiques del virus que va contreure l'home a l'abril i les de l'agost no coincideixen. D'aquí que s'hagi pogut afirmar què es va reinfectar.Aquest descobriment suposa una galleda d'aigua freda per a tots aquells que havien defensat la teoria de la immunitat adquirida i que basaven la seva estratègia en ella. En aquest sentit, els investigadors han volgut recordar que existeixen proves que "alguns pacients tenen nivells decreixents d'anticossos passats uns pocs mesos".L'estudi fet la Universitat de Hong Kong ha estat acceptat pel diari mèdic Clinical Infectious Diseases, publicat per la Universitat d'Oxford.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor