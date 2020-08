Koeman fa neteja: els quatre jugadors que no seguiran al Barça

Ronald Koeman ja ha decidit quines seran les primeres baixes per a la propera temporada. Segons ha avançat el periodista de l'AS Javier Miguel i han confirmat diversos mitjans, Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal i Samuel Umtiti no compten per al nou tècnic del Barça i espera no tenir-los a l'equip aquest 31 d'agost.En el cas del davanter uruguaià, el següent pas és concedir-li la carta de llibertat, de manera que el club blaugrana l'alliberaria sense ingressar res a canvi. Al mateix temps, les condicions per vendre els dos veterans migcampistes també es complicada: tenen un any més de contracte i una fitxa elevada, pel que serà difícil que puguin deixar diners a la caixa. En el cas del central francès, el contracte és fins al 2023 però el seu estat físic també ha fet que perdi valor de mercat.Pel que fa als altres pesos pesants assenyalats després de la mala temporada del Barça, sembla ser que Koeman compta amb ells, però per casos com els de Piqué o Busquets podria tenir-los preparat un rol secundari. Jordi Alba i Leo Messi, que veu com marxa el seu millor amic, encara tindrien un paper important després de la renovació de la plantilla.

