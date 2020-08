Oriol Mitjà reclama apartar l'«ego» en la gestió de la pandèmia: «Hem sonat com una orquestra desafinada»

Tenemos la vocación y el conocimiento. Pero el ego ha desbancado al compañerismo y a la prudencia para reconocer quien es especialista en cada disciplina - microbiólogos, infectólogos, preventivistas, análistas de datos, modeladores, estadísticos, inmunólogos etc — Oriol Mitjà (@oriolmitja) August 24, 2020

Me dejo a muchos otros especialistas implicados en la gestión de la epidemia. Pero el mensaje es sobre la necesidad de una respuesta coordinada y que cada uno aporte lo mejor de su área de conocimiento. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) August 24, 2020

Oriol Mitjà ha tornat a criticar la gestió de la pandèmia del coronavirus en un fil a Twitter. Segons l'epidemiòleg, "l'ego ha desbancat el companyerisme i la prudència per reconèixer qui és l'especialista en cada disciplina", fet que ha provocat que "fins ara hem sonat com una orquestra desafinada", lamenta.L'investigador ha apuntat que la clau és el treball en equip i ha adjuntat una fotografia seva amb el braç enguixat per comparar-ho a una fractura, en la qual també fan falta "múltiples especialistes". Així, assegura que per a la Covid-19 cal "un comitè amb especialistes de diversos camps que col·laborin lliures de la interferència política i mediàtica".Per Mitjà són necessaris, per exemple, figures com la d'un modelador per crear "simulacions per predir escenaris", un preventivista per "aplicar activitats de prevenció", un microbiòleg per "diagnosticar en el laboratori" o un infectòleg per "cuidar el pacient hospitalitzar", entre d'altres.

