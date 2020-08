Les pernoctacions en hotels s'enfonsen un 69% al País Valencià

Els hotels del País Valencià van registrar el juliol passat més d'un milió de pernoctacions, en concret 1.129.971. Aquesta xifra suposa un augment exponencial respecte a les 166.611 registrades al juny, quan es va aixecar l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus, però representa una caiguda del 69% respecte al mateix mes de l'any passat, segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).La majoria de les ocupacions en els establiments hotelers de la regió valenciana en el setè mes d'aquest 2020 van ser generades per residents a Espanya, 888.656, mentre les 241.315 restants per turistes estrangers.Un total de 455.102 viatgers, van passar pels seus hotels al llarg del mes de juliol: 361.994 nacionals i 93.108 internacionals, el que la converteix la tercera regió en nombre de visitants, només superada per Andalusia i Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor