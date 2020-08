Els sanitaris reclamen que hi hagi una «infermera escolar» per cada centre

El sindicat d'infermeria SATSE ha sol·licitat al Defensor del Poble, Francisco Fernández Marugán, que faci de mediador entre el govern espanyol i les conselleries de Salut i Educació per implantar de manera generalitzada "la infermera escolar". Defensen que és "una figura imprescindible per a la prevenció, vigilància i control de la transmissió del coronavirus en els centres educatius del nostre país".L'entitat recorda que l'Organització Mundial de la Salut ha recomanat la presència d'infermeres escolars en els centres educatius com un dels eixos per al control de l'epidèmia en aquests, minimitzant així el risc d'extensió dels contagis des de l'àmbit educatiu al nucli familiar i d'aquí a la resta de la societat.El sindicat també subratlla al Defensor del Poble que la infermera escolar allibera al personal docent de les responsabilitats sanitàries que l'administració li pretén assignar en els equips de la Covid-19 de cada centre escolar.Consideren que la infermera escolar possibilitaria una millor planificació de les actuacions i una resposta més ràpida davant els possibles casos de covid-19 que es puguin presentar, coordinant-se de manera directa amb atenció primària, salut pública i els serveis socials.Afegeixen que la implantació generalitzada de la infermera escolar és "la millor resposta a l'elevat percentatge d'alumnes amb patologies cròniques, que són un 15%, i altres problemes de salut que requereixen actuacions sanitàries concretes durant l'horari escolar, així com per a l'atenció a situacions d'urgència que el professorat no pot ni ha d'assumir".La infermera escolar també realitzaria, en col·laboració amb els docents, activitats d'educació per a la salut, hàbits de vida saludables, entre d'altres, el que comportaria "una millor perspectiva de salut de la infància i joventut i, per tant, una societat més sana per demà", conclouen.

