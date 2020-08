Detenen una dona per agredir i amenaçar la seva parella amb un ganivet

Agents de la policia espanyola han detingut a València a una dona de 36 anys de nacionalitat espanyola com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, després de clavar un cop al coll i amenaçar amb un ganivet de grans dimensions a la seva parella.Els fets van passar cap a les 22:00 hores, quan els agents que feien tasques de prevenció van ser alertats per la sala del 091 perquè es dirigissin a un domicili al districte de Marítim on, aparentment, una dona estava amenaçant amb un ganivet de grans dimensions a la seva parella.En arribar, els policies van ser rebuts per un home i van descobrir que moments abans havia tingut una discussió amb la seva parella en què la dona li hauria colpejat al coll i amenaçat de mort amb un ganivet de grans dimensions, trobant ella a l'interior de l'habitatge amb aquest estri.Després de prendre les mesures de precaució necessàries, els agents van comprovar els fets i van veure a la dona asseguda en una butaca amb un ganivet de 50 centímetres tirat a terra al seu costat. A l'interior de la seva bossa van trobar un tornavís i un altre ganivet d'uns 20 centímetres.La dona va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. Compta amb antecedents policials i ha passat a disposició judicial.

