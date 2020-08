Koeman comunica a Luis Suárez que no el vol a l'equip

Luis Suárez podria ser el primer jugador en sortir del Barça de Ronald Koeman. Segons ha avançat Rac1 , el tècnic hauria trucat el davanter uruguaià per comunicar-li que no compta amb ell per aquesta temporada.El nou entrenador de Barça hauria mantingut una breu trucada telefònica amb Suárez aquest dilluns al matí i, tal com informa l'emissora, el següent pas serà acordar la rescissió del contracte del jugador.D'aquesta manera, Koeman prescindeix d'un davanter clau en el Barça dels últims anys. Des de la seva arribada el 2014, ha aconseguit quatre Ligues, una Champions, quatre Copes del Rei, un Mundialet, una Supercopa d'Europa i dues més d'Espanya. Sis anys després, doncs, tot apunta a la sortida del millor amic de Leo Messi sense deixar diners a la caixa.

