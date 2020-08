Els empleats d'Acciona es concentren a La Maquinista per donar suport a la taula negociadora

Els treballadors d'Acciona subcontractats per Nissan s'han concentrat aquest dilluns a partir de les nou del matí davant l'Hotel Catalonia, prop del centre comercial de La Maquinista, per donar suport a la mesa que ha de negociar l'ERO presentat per l'empresa i que afecta al voltant de 500 empleats.Després de manifestar-se aquest mateix dilluns a les portes de la fàbrica de la Zona Franca, la plantilla ha tornat a reclamar "igualtat de drets" amb els treballadors de Nissan i ha instat a la direcció a "parlar de tot" per desencallar el conflicte. "Si Acciona cau, el pla de reindustrialització que va prometre Nissan no és possible", ha assegurat el president del comitè d'empresa d'Acciona, Manuel Núñez.La concentració ha començat a les nou del matí i s'ha allargat fins a les 12:30 h, aproximadament, moment en què ha acabat la primera reunió entre la direcció del grup i el comitè d'empresa. Durant la trobada, l'empresa s'ha limitat a entregar la documentació on s'enumeren les causes de l'ERO. Malgrat tot, fonts sindicals consultades per l'ACN asseguren que s'han viscut moments de tensió pocs minuts abans de la reunió, ja que Acciona no permetia l'entrada a la mesa de tots els negociadors arran de la Covid-19. Finalment, però, la trobada ha pogut transcórrer tal com s'havia pactat inicialment."Veiem que l'empresa actua amb mala fe des del minut 1", ha lamentat Núñez, qui considera "injustificat" l'ERO presentat fa dues setmanes. "Entenem que Acciona no pot presentar un expedient si ha sigut ella mateixa la que ha trencat relacions de forma unilateral amb Nissan", explica. És per això que el comitè d'empresa ha exigit la retirada de l'ERO i ha fet una crida a les diferents administracions perquè intervinguin en el conflicte laboral. "L'acord de Nissan no ha acabat amb els problemes a l'empresa", ha subratllat Núñez.De fet, des dels sindicats s'ha recordat el pes que té Nissan per a l'economia (hi ha més de 25.000 famílies afectades de forma directa i indirecta, segons els treballadors) i ha animat a la resta de proveïdors i empreses subcontractades a que s'uneixin a la protesta. "Això va més enllà del color de la nostra samarreta; nosaltres som els primers afectats, però en vindran d'altres", ha assegurat el president del comitè d'empresa. Davant la situació actual, els sindicats també han reclamat que no hi hagi acomiadament traumàtics, que es garanteixi l'ocupació i que tots els proveïdors i empreses subcontractades formin part de la reindustrialització.Finalment, Núñez ha lamentat la no presències dels treballadors de Nissan a la mobilització d'aquest dilluns. "Fem una crida a la solidaritat entre tots els treballadors; Nissan no només són els seus 2.500 empleats directes", ha dit.Aquest dilluns a la tarda el comitè d'empresa mantindrà una reunió telemàtica a les quatre de la tarda amb la Generalitat de Catalunya, que actuarà com a mediadora davant la convocatòria a una vaga indefinida. Per altra banda, al llarg d'aquesta setmana, empresa i sindicats mantindran una segona trobada per seguir abordant l'expedient. En relació amb aquesta última reunió, encara no s'ha definit ni data, ni lloc ni hora.Per altra banda, els sindicats ja han anunciat una nova acció de protesta de cara al pròxim dijous. D'aquí a tres dies, els treballadors d'Acciona tenen previst concentrar-se davant la planta de Nissan a la Zona Franca per tallar la ronda litoral.

