ERC acusa Puigdemont i Torra d'alimentar el «fals debat» de la confrontació

A l'espera de si el president de la Generalitat prem o no el botó electoral aquesta tardor, els partits viuen ja en un clima de pugna permanent. S'ha fet evident aquest cap de setmana, quan dirigents com Quim Torra i l'expresident Carles Puigdemont han fet una crida a la "confrontació" amb l'Estat davant la via del diàleg defensada per ERC. Els republicans han entrat aquest dilluns en el xoc verbal. La secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta, ha acusat JxCat d'estar alimentant un debat que considera "absurd i estèril" perquè l'independentisme no pot abandonar, sota el seu criteri, a cap via democràtica per assolir el seu objectiu."Alguns han portat tant al límit la confrontació, que han perdut de vista que l'adversari és l'estat espanyol. Ho volen oblidar per pur càlcul electoralista", ha advertit Vilalta. Els republicans han tornat a insistir que mantenir una actitud "combativa" amb l'Estat no és incompatible amb abonar la via del diàleg de i de la negociació. Vilalta ha argumentat que l'independentisme necessita "ser més fort" per aconseguir l'autodeterminació i l'amnistia, les dues frans reivindicacions que fan al govern de Pedro Sánchez.És per aquest motiu que ha refermat de nou que ERC entén que la taula de negociació amb la Moncloa és "una eina útil" i continuaran defensant que es reuneixi. Aquest dilluns, precisament, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha descartat que es donin les condicions si dirigents com Torra aposten per la confrontació , mentre que el ministre Albert Garzón s'ha mostrat partidari de reunir-la com més aviat millor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor