Els pneumòlegs insisteixen que «tothom» ha de portar mascareta

La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ) recomana que "tothom" porti mascareta fora del domicili per prevenir la Covid-19, també les persones amb malalties respiratòries i els nens, encara que tinguin malalties respiratòries.Insisteixen en aclarir que les excepcions "només" poden ser pels ciutadans que tinguin alguna discapacitat, trastorn de comportament, malaltia mental o problema de salut que faci incompatible la seva utilització, així com algunes activitats incompatibles. Afegeixen que s'han de valorar amb el pacient i el personal sanitari i en aquests casos insisteixen en que aquestes persones no vagin a llocs de risc.

