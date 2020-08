Brussel·les proposa prestar a Espanya 21.300 milions d'euros per finançar els ERTO i ajuts als autònoms

La Comissió Europea proposa que Espanya rebi 21.300 milions d'euros del fons SURE, un dels mecanismes creats per Brussel·les per fer front als efectes de la pandèmia de coronavirus en el mercat laboral. Segons la distribució de diners publicada aquest dilluns per la Comissió Europea, Espanya seria el segon estat de la UE en rebre més fons, seguit d'Itàlia, on es proposa destinar 27.400 milions d'euros.En total, la Comissió planteja destinar 81.400 milions d'euros a 15 estats membres que han demanat assistència a través d'aquest instrument financer, que té una capacitat de 100.000 milions i està destinat a pagar préstecs comunitaris per a programes de suport a treballadors, autònoms i empreses, com els ERTO o la prestació extraordinària.Ara, el Consell Europeu ha d'aprovar la proposta de la Comissió perquè es puguin desbloquejar els diners per cada estat membre que n'ha sol·licitat. Segons explica la CE en un comunicat, els diners es rebran en "la forma de préstecs en termes favorables de la UE als estats membres", i s'han de destinar a fer front a "l'augment inesperat de la despesa pública per preservar llocs de feina". El fons estan recolzats per un programa de garanties voluntàries que han d'anar presentant els propis estats membres. Segons la CE, els estats aviat hauran ofert 25.000 milions en garanties.En concret, la Comissió proposa donar 7.800 milions d'euros a Bèlgica, 511 milions a Bulgària, 2.000 milions a Txèquia, 2.700 milions a Grècia, 21.300 milions a Espanya, 1.000 milions a Croàcia, 27.400 milions a Itàlia, 479 milions a Xipre, 192 milions a Letònia, 602 milions a Lituània, 244 a Malta, 11.200 milions a Polònia, 4.000 milions a Romania, 631 a Eslovàquia i 1.100 milions a Eslovènia. A més, Brussel·les està valorant dues peticions més d'Hongria i Portugal que es resoldran en els propers dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor