Un positiu de coronavirus obliga a suprimir tres línies d'autobús a Tarragona

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) s’ha vist obligada a deixar sense funcionament les línies L16, L161 i L162 que cobreixen les platges del terme municipal a partir d’avui dilluns 24 d’agost. El transport públic urbà a les platges queda garantit, però, amb les línies L8, L11, L12 i L13.L’EMT ha pres aquesta decisió després que un conductor d’autobús hagi notificat a l’empresa haver donat positiu per coronavirus. Aquest fet ha obligat a confinar aquest treballador i 8 persones més que havien estat en contacte amb ell.Davant les baixes, l’EMT ha hagut de reestructurar el servei suprimint les línies L16, L161 i L162 i ho ha fet tenint en compte que els usuaris tenen línies d’autobús alternatives per tal d’arribar a les platges.“L’Empresa Municipal de Transport compleix estrictament amb totes les mesures de prevenció necessàries per tal d’evitar contagis a l’interior dels autobusos. Ara, també, ha posat en funcionament el protocol necessari i urgent per tal que aquesta situació sobrevinguda estigui sota control i no afecti més persones”, ha explicat Jordi Fortuny, president de l’EMT.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor