Mascareta a l'aula i mig milió de tests: el pla del Govern per salvar l'inici del curs escolar

Tornen a ser hores crítiques a Catalunya per la crisi del coronavirus quan queden amb prou feines tres setmanes per l'inici del curs escolar. És per això que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut aquest matí amb la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, des de Palau. Pel que fa al retorn a les aules, els plans ara passen per fer obligatòria la mascareta a les aules -a partir dels 12 anys és obligatòria a tot el país, i a partir dels 6 en aquelles zones amb més risc- i per fer 500.000 tests entre el 15 de setembre i el 15 de novembre.Demà dimarts hi haurà una reunió extraordinària del consell executiu en la qual s'aprovarà el pla de retorn a les aules, que també inclourà ràtios més petites a les classes. Per exemple, a la Primària no es podran superar els 20 alumnes per aula, mentre que a Secundària i Batxillerat també es reduiran els grups. Cada escola tindrà assignat un CAP que monitoritzarà la seva situació, tal com ja es va detallar fa dues setmanes. Els plans s'acabaran de definir en una reunió extraordinària del Govern que se celebrarà aquest dimarts al Palau de la Generalitat.Pel que fa a les ajudes als pares dels fills que s'hagin d'aillar en cas de positius a les escoles i hagin de deixar d'anar a la feina, Torra ha anunciat que la Generalitat està sospesant posar en marxa un subsidi propi, i que li ha demanat al vicepresident Pere Aragonès que ho estudiï. "Si hem de fer dèficit, el farem", ha recalcat el president de la Generalitat, que ha instat a adoptar ja una mesura d'aquest tipus."Ja no ens trobem en estabilització, hem d'enviar un senyal d'alerta", ha apuntat Torra, que ha anunciat que queden prohibides les reunions socials de més de deu persones arreu del país per aturar l'escalada de contagis, que avui han superat els 1.700. Per això ha demanat "extremar" les precaucions, especialment pel que fa a la vida al carrer i a les trobades de lleure, que són la font del 70% dels contagis."Venen tres setmanes vitals", ha ressaltat Torra, que ha volgut enviar el condol a les persones que han mort durant la pandèmia i ha desitjat una ràpida recuperació als pacients -672- que hi ha ingressats als hospitals catalans. "L'esforç de finals de juliol i principis d'agost va servir per frenar el creixement. Avui, l'índex de contagis és menor que aquell moment, i també el risc de rebrot", ha destacat Torra, que ha apuntat que el nombre d'hospitalitzats és la meitat que a Madrid. La segona onada que es viu ara, però, és "diferent", perquè hi ha 8 menors d'edat ingressats, i gent jove afectada severament pel coronavirus. "Hem d'estar alerta pels comportaments socials", ha dit.Abans de la compareixença, Torra s'ha reunit amb membres del Govern per analitzar la situació ja amb les dades d'aquest dilluns sobre la taula. Els contagis a Catalunya ja han superat els 120.000 , 100.000 dels quals han estat detectats a través de proves PCR. El risc de rebrot ha pujat fins als 180 punts, i s'ha de tenir en compte que el 100 ja és considerat un valor alt. De pacients ingressats n'hi ha 672, 15 més que aquest diumenge, i a les unitats de cures intensives (UCI) hi ha 134 per coronavirus.Des de Prada (Conflent), Torra va anunciar ahir la posada en marxa de l'anomenada "operació setembre" , que ha de servir per garantir l'inici de curs i protegir al màxim la tornada a la feina després de les vacances. El president va apel·lar a una "revolució de la solidaritat" entre la ciutadania per aplanar la corba i reduir els contagis i també el risc de rebrot, que al llarg de l'última setmana no han parat de créixer. El Govern ha provat de prendre la iniciativa amb els cribratges massius i també amb restriccions quirúrgiques com les que estan en vigor des de divendres passat a Reus L'augment del risc de rebrot i les xifres de contagis, a banda, tenen un impacte polític: el president sempre va dir que convocaria les eleccions en el moment que la sortida de la crisi sanitària estigués "encarrilada", i de moment no ho està. En l'últim mes, per exemple, els avisos de les autoritats han estat especialment contundents en dues ocasions: el 27 de juliol, quan es va determinar que venien dies crítics, i en els últims dies, quan s'està intentant protegir l'inici de curs perquè tingui la màxima normalitat possible. En tot cas, el dia 17 de setembre Torra està citat a declarar al Tribunal Suprem per la inhabilitació i podria ser apartat del càrrec al cap de només unes setmanes.

