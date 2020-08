La jutge deixa sortir d'Espanya els turistes acusats de drogar i abusar de dues noies a Barcelona

La jutge de guàrdia de Barcelona ha deixat en llibertat amb càrrecs per abús sexual els dos turistes italians acusats de drogar amb un medicament i abusar sexualment de dues noies. La titular del jutjat d'instrucció número 10 de Barcelona ha dictat una ordre d'allunyament i incomunicació respecte les dues denunciants, així com la prohibició de sortir de l'espai Schengen, que inclou 26 països europeus, el que suposa que podrien sortir d'Espanya, tot i que han d'estar disponibles del jutjat instructor 24 sempre que siguin requerits. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que la investigació continua oberta i resten pendents els resultats de diferents informes forenses.Els fets van passar la tarda del 16 d’agost, quan les dues noies estaven amb un grup d’amigues en un local de Sant Adrià del Besòs on van conèixer uns nois que seien a la taula del costat i que eren turistes italians.Després de compartir-hi una estona es van adonar que algun d’ells estava interessat per les noies. A la matinada següent, les dues víctimes, en un estat de confusió i atordiment, es van despertar a casa seva sense saber ben bé què havia passat.Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 20 d'agost dos homes de 23 anys i de nacionalitat italiana, com a presumptes autors d'un delicte d'abusos sexuals contra dues noies a les que haurien drogat prèviament.

