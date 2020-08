Alerta dels metges pels moviments negacionistes: «Són una amenaça social»

Quatre societats mèdiques han alertat aquest dilluns de l'"amenaça social" que suposen les pseudociències i els moviments negacionistes de la Covid-19 perquè "animen de manera irresponsable a la desobediència civil respecte el seguiment de mesures contrastadament eficaces per lluitar contra la pandèmia".Les societats espanyoles mèdiques de medicina interna (SEMI), medicina de família i comunitària (Semfyc), atenció primària (Semergen) i metges generals i de familia (Semg) fan una crida també a combatre la desinformació i les falsedats sobre la Covid-19 perquè suposen "un risc cert per la salut i poden complicar el complex escenari sanitari" que indiquen que "fa témer una segona onada epidèmica".Les societats exposen que la desinformació es difon particularment a través d'internet i les xarxes socials i demanen "la responsabilitat col·lectiva per no difondre ni donar veracitat o credibilitat a teories acientífiques, conspiratòries i obscurantistes, que ens recorden èpoques pretèrites feliçment superades".

