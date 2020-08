Els expresidents del Parlament presenten una petició d'indult per a Forcadell

Els expresidents del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert han presentat una petició d'indult per a Carme Forcadell. Així ho han anunciat tos tres en una compareixença de premsa a la cambra catalana aquest dilluns al matí. "Ho fem per sentit institucional. Ella no ha pres la iniciativa", ha afirmat Benach. Del moviment materialitzat pels expresidents n'estava informada tant la mateixa Forcadell, que continua empresonada, com l'actual president del Parlament, Roger Torrent.Com a promotors de la iniciativa, els tres expresidents han remès una carta al ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, per argumentar la sol·licitud d'indult per a Forcadell. Ara s'haurà d'estudiar i el consell de ministres haurà de prendre una decisió en el termini d'un any. És la segona petició d'indult formulada fins al moment que vincula els presos independentistes. Durant el mes de juliol va transcendir que la UGT havia registrat la sol·licitud per a Dolors Bassa, que comptava amb el suport de les alcaldesses de Barcelona i Girona, els alcaldes de Lleida i Tarragona, així com d'altres sindicats i patronals del teixit econòmic català.En la roda de premsa d'avui al Parlament, Benach ha volgut recalcar que la "solució" a la situació dels dirigents independentistes empresonats és l'"amnistia", però ha raonat que és el moment d'intentar "millorar les condicions" dels presos polítics. Rigol, que ha lamentat l'"arrogància política" de l'Estat, ha insistit que Forcadell sempre va actuar seguint el reglament del Parlament i que continua "injustament a la presó". Al seu torn, De Gispert ha subratllat que l'expresidenta de la cambra catalana no va cometre mai cap delicte.Els tres expresidents del Parlament han sostingut que la presentació de l'indult no implica el "penediment" de Forcadell i han reclamat que els dirigents polítics espanyols abandonin l'immobilisme per atendre la resolució del cas català. "S'està reduint el problema de Catalunya a uns nivells que no són acceptables per a la immensa majoria de la gent", ha sentenciat Rigol.Al text registrat en la sol·licitud s'hi destaca que Forcadell ha passat "un període de temps absolutament excessiu" a la presó i que "la seva actitud ha sigut exemplar, tant en la relació amb els funcionaris de les diferents presons on ha estat ingressada com també amb la resta de preses". A més, els promotors de la petició d'indult exposen que "el conflicte polític que es viu entre Catalunya i Espanya no es resoldrà per la via judicial". "Només la via política pot portar a intentar trobar una solució", avisen.Forcadell compleix condemna a la presó de Wad-Ras, després que a mitjans del mes de juny fos traslladada des del centre penitenciari Mas d'Enric del Catllà. La dirigent independentista va demanar el canvi per ser més a prop de la seva família, que resideix a Sabadell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor