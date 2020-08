El fiscal del Suprem Javier Zaragoza carrega contra la justícia belga per denegar l'extradició de Puig

El fiscal del Suprem Javier Zaragoza ha descrit com a "arbitrària i infundada" la denegació de l'extradició de l'exconseller Lluís Puig per part de la justícia belga. En un article publicat aquest dilluns a La Vanguardia , Zaragoza assegura que la sentència que rebutja l'euroordre contra Puig és "insostenible jurídicament", inclou raonaments "insòlits" i "inassumibles" i demostra que "sense cap mena de dubte" l'espai de cooperació judicial europeu "ha fracassat". El fiscal també carrega contra la decisió del jutge belga de basar la seva sentència en les conclusions del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU, que per a Zaragoza és una "simple opinió d'un grup d'experts contractats ad hoc per les defenses".A diferència del jutge belga i diverses resolucions del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg -que rebutja admetre casos si ja han estat examinats pel Grup de Treball de l'ONU per evitar duplicitats- Zaragoza relativitza la importància de l'informe dels experts de les Nacions Unides."En aquesta opinió, que ni és font de dret, ni té caràcter vinculant ni reuneix les condicions d'objectivitat, neutralitat i imparcialitat necessàries per a la seva valoració, s'afirma amb inusual insistència que els fets sotmesos a judici havien passat exclusivament al territori de Catalunya i que la competència corresponia únicament al Tribunal Superior de Justícia de la citada comunitat autònoma. Ni una ni altra afirmació són certes", afirma el fiscal.El jutge belga, però, va avalar aquesta opinió del Grup de Treball de l'ONU i va basar-s'hi per declarar que el Suprem era incompetent per reclamar l'extradició de Puig. Segons Zaragoza, "no és la primera vegada que la justícia belga es mostra esquiva" amb Espanya i les seves ordres de detenció, "qüestionant la qualitat democràtica" de l'Estat i el seu "estàndard de respecte als drets humans".El fiscal es queixa, també, que "cap institució espanyola o europea, política o judicial, ha reaccionat davant de tan singular despropòsit". A més, afirma que les conseqüències de la sentència belga sobre Puig són d'una "enorme gravetat i representen un cop de mort per a la cooperació judicial europea".

