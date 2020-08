Catalunya supera els 120.000 contagis mentre el risc de rebrot continua a l'alça

El risc de rebrot a Catalunya continua disparat. Des de mitjans de la setmana passada que la taxa de referència del Departament de Salut per determinar-ho es manté en augment. Si el cap de setmana es va superar el 163 arribant a fregar els 170 - el pitjor escenari des de finals de juliol- , aquest dilluns la xifra ha augmentat 10 punts més: està a 180,13. La situació preocupa especialment a les autoritats, que situen els propers 15 dies com a "clau" per salvar la tardor En el balanç d'aquest dilluns s'ha superat la barrera dels 120.000 contagis amb 1.788 casos nous notificats i que deixen el total en 122.335. Les defuncions no han augmentat i continuen en el total de 12.954 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa als hospitals, Salut registra un augment considerable dels ingressats. En 24 hores ha passat de 657 pacients a 672, 15 més. A les UCI, en canvi, es comptabilitza un increment de dues persona més que ahir en estat greu. En aquests moments n'hi ha 134.

