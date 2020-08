Les pernoctacions a Catalunya cauen un 77,9% al juliol respecte a l'any anterior

Les pernoctacions a Catalunya el juliol han caigut un 77,9% respecte al mateix període de l'any passat per culpa del coronavirus, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicades aquest dilluns. Si el juliol del 2019 Catalunya va registrar 8.162.656 pernoctacions, aquest últim mes n'ha tingut només 1.805.225.Pel que fa als visitants, els establiments turístics catalans han acollit el setè mes de l'any, tradicionalment un dels més forts de la temporada, només 742.021 viatgers, un 69,5% menys que els 2.436.529 del 2019. Les xifres són, això sí, molt millors que al juny, quan es van començar a aixecar algunes de les restriccions de mobilitat i es van registrar 143.836 viatgers i 265.997 pernoctacions.A Espanya, al juliol es va arribar als 11,4 milions de pernoctacions, un descens del 73,4% respecte als 43,1 milions del mateix mes del 2019. Andalusia, Catalunya i el País Valencià són els destins principals del total de viatgers, i representen el 21,4%, el 15,7% i el 14,7% del total de pernoctacions. Això sí, pateixen caigudes de visitants que van des del 77,9% a Catalunya, fins al 63,5% a Andalusia o el 69% al País Valencià.Aquestes tres comunitats són també els destins principals dels viatgers residents a Espanya, amb caigudes de les pernoctacions d'aquest tipus de visitants del 46%, el 48% i el 60,2%, respectivament.Si es tenen en compte els visitants estrangers, lideren el rànquing les Illes, seguides de Catalunya i les Canàries. Les Illes representen un 33,3% de les pernoctacions de turistes estrangers, malgrat caure un 86,1% respecte a fa un any. Catalunya rep al juliol un 18,7% dels visitants no residents a Espanya, una caiguda del 87,7%, mentre que les Canàries n'acull el 16,3%, una disminució del 87,1% en comparació amb el juliol del 2019.Pel que fa a l'ocupació, a Catalunya ha estat del 33%. Les comunitats amb una major ocupació hotelera aquest juliol han estat destins tradicionalment menys turístics i amb menys places com Cantàbria i Astúries, que han registrat un 50% d'ocupació. La mitjana espanyola ha sigut del 35,6%.Per zones turístiques, la Costa Verda, a Astúries, ha liderat l'ocupació a Espanya, amb un 55,6%, mentre que les Terres de l'Ebre han encapçalat el rànquing els caps de setmana amb pics del 68,3%. Això sí, en números absoluts, les majors xifres de pernoctacions s'han assolit a Mallorca, amb 1,1 milions, seguida de la Costa del Sol (694.138) i la Costa Brava (692.161). L'ocupació, a la Costa Brava, ha estat al juliol del 39,3%, segons l'INE.Tot i la progressiva obertura de les fronteres exteriors, l'INE destaca que els viatgers residents a Espanya van sostenir en major mesura l'activitat hotelera del mes de juliol, amb 3,2 milions de viatgers enfront d'1,1 milions de no residents.Això es reflecteix també en el volum de pernoctacions, que arriben als 7,4 milions en el cas dels residents, davant els 4,1 milions dels no residents.L'estada mitjana dels viatgers en els hotels espanyols va baixar al juliol un 25,5% interanual, situant-se en 2,7 pernoctacions per viatger, tot i que els preus es van abaratir un 8,2%.En els set primers mesos d'aquest any s'han produït 55,6 milions de pernoctacions en hotels espanyols, un 71,1% menys que en el mateix període de 2019.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor