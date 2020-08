Iceta descarta reunir la taula de diàleg perquè Torra defensa la «confrontació»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha descartat que la taula de diàleg es reuneixi a curt termini perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, defensa la "confrontació" contra l'Estat. Per a Iceta, aquesta via és "una posició equivocada", i demostra que qui prioritza la "confrontació intel·ligent" no pot prioritzar el diàleg.En una entrevista a Catalunya Ràdio, Iceta ha insistit que, si la taula de diàleg no es reuneix, és perquè Torra i el Govern aposten per la "confrontació", una estratègia que considera incompatible amb la negociació amb l'Estat: "Són camins ben diferents". A més, el dirigent socialista ha recordat que el president de la Generalitat vol convocar abans els partits i les entitats independentistes, una reunió que encara no ha tingut lloc.Iceta ha conclòs que no es pot anar a unes eleccions brandant la bandera de la confrontació i, alhora, anar de la mà de la taula de diàleg: "No es poden demanar coses que no poden ser, si vols confrontació no tens pressa per reunir la taula de diàleg", ha rematat.El propi Torra ha respost Iceta per Twitter: "Benvolgut, potser que abans de dir segons què parleu amb la ministra Robles i els seus Jocs Florals". La ministra de Defensa va qüestionar ahir que la taula de diàleg fos cap prioritat, i va assegurar que els ciutadans "no estan per a Jocs Florals".Iceta, que confia en rebre el suport del partit per ser candidat -encara no ho és oficialment-, ha opinat que el ministre Salvador Illa seria un "magnífic candidat per a qualsevol cosa", però que ara està "concentrat" en la gestió de l'epidèmia. El líder del PSC també ha asseverat que no serà pas el candidat d'una aliança amb Cs i PPC, perquè els socialistes tenen un programa "absolutament diferent". "Hi ha sumes que no sumen", ha etzibat.Iceta també ha constatat que la guanyadora de les primàries de Cs, Lorena Roldán, va veure's "afeblida" per presentar una moció de censura contra Torra que no va prosperar: "Se li va girar en contra". Tot i l'aposta de Cs per presentar ara Carlos Carrizosa, Iceta no creu que l'aposta per una candidatura única del constitucionalisme pugui prosperar. Per altra banda, tampoc vol donar suport a ERC: "No formarem part d'un govern que vulgui trencar Espanya".Iceta també ha dit que la petició d'indult és un mecanisme al qual té dret qualsevol persona condemnada, tal com ja hi ha recorregut l'exconsellera Dolors Bassa. El dirigent socialista ha demanat "respecte" per la decisió que pugui prendre la Moncloa sobre aquest indult i d'altres que es puguin demanar sobre els presos i preses del procés independentista.Finalment, Iceta s'ha mostrat partidari que el govern espanyol aprovi els pressupostos de l'Estat amb la majoria que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez. I també ha assegurat que, si ha de triar, ell és republicà, tot i que considera que Espanya no està ara "en aquest escenari", alhora que ha rebutjat celebrar un referèndum a l'Estat per escollir entre monarquia o república.

