Albiach acusa Sánchez d'haver estat «deslleial» amb Podem en la gestió de la crisi monàrquica

La presidenta de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, acusa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'haver estat "deslleial" amb Podem per no haver-lo informat de la fugida del rei Joan Carles. En tot cas, en una entrevista a TV3, ha deixat clar que la coalició de govern no està en perill. "Som més útils dins", puntualitza. I és que la formació lila aspira empènyer el PSOE a aprovar mesures com un impost a les grans fortunes o com l'ingrés mínim vital que ja està en marxa.Pel que fa a la taula de diàleg entre els governs català i espanyol i que finalment no s'ha reunit ni al juliol ni a l'agost, Albiach ha lamentat que Junts "no hi cregui". Pedro Sánchez, ha afegit "s'ha vist abocat a creure-hi". La dirigent dels comuns ha insistit en la necessitat "per resoldre el conflicte polític".Amb tot, ha tornat a insistir que Catalunya necessita eleccions. En aquest sentit, ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que "ho deixi tot encarrilat" per fer front a la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia i "convoqui eleccions". Albiach ha criticat la "confrontació" entre els socis de Govern i ha assegurat que "Catalunya no pot estar pendent de si són moltes o poques les trucades entre Puigdemont i Junqueras"."Cal un canvi d'etapa i que la ciutadania sàpiga on va el seu govern", ha assegurat.Tot i que no ha descartat seure a pactar els pressupostos de Catalunya pel 2021 amb ERC i Junts per Catalunya, la líder dels comuns ha reiterat la necessitat de les eleccions pel "bé" dels catalans. Davant d'uns possibles comicis, però, ha volgut deixar clar que la seva formació no es veu "en un govern amb Junts", a qui ha retret que no cregui "en la taula de diàleg" i opti per "la confrontació".La líder dels comuns creu que el govern espanyol està "gestionant relativament bé" la pandèmia. A Catalunya, però, creu que es podria haver fet millor i ha lamentat aspectes com que s'hagi optat per "externalitzar" el rastreig, que s'anés "tard" en la gestió dels rebrots, els "dubtes" sobre la tornada a les aules o que, inicialment, el govern de Torra es dediqués més a buscar "la confrontació" que la "col·laboració".

