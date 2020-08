Una farmacèutica xinesa assegura que la seva vacuna crea anticossos contra la Covid -19 en el 97% dels casos

Continua la cursa per aconseguir la vacuna contra el coronavirus. A la Xina la farmacèutica Sinovac Biotech ha anunciat que la seva genera anticossos en el 97% casos. Es tracta d'una de les vacunes més avançades ja que està en l'estadi 3 dels assajos clínics.L'anunci l'ha fet el director general de l'empresa, Weidong Yin, a través de la televisió estatal del país i que ha estat recollit per diversos mitjans. Segons explica Weidong, són pocs els casos de persones que hagin patit efectes secundaris i si n'han presentat, han estat de caràcter lleu.Les proves s'han fet a més d'un miler de voluntaris i segons explica el director de la farmacèutica, "menys del 5% han patit cansament i altres símptomes lleus". Ara bé, el que més destaca són els anticossos: es generen en el 97% de persones que són vacunades i es tracta d"'anticossos complets". La seva administració seria en dues dosis separades per 14 dies, i un mes després seria quan comencen a aparèixer els anticossos. Encara que no hi ha fixada una temporalitat concreta, es creu que la protecció contra el virus pot durar força.La classificació normativa de l'OMS situa la vacuna de Sinovac com una de les més avançades del món, només per darrere de la de la Universitat d'Oxford.

