Anticorrupció obre diligències contra la CUP per haver fet campanya per l'1-O

La Fiscalia Anticorrupció ha obert diligències contra la CUP per la partida de 168.666,63 euros que va destinar per la campanya de l'1-O. Segons publica el diari Ara , proveïdors de la campanya per al referèndum de la CUP estan sent citats a declarar.Les citacions van començar al febrer i, després del confinament, s'han tornat a activar. Una quinzena de persones ja haurien declarat. La Fiscalia Anticorrupció, que ha decidit actuar d'ofici, veu en l'actuació de la CUP un possible delicte de malversació.La investigació sorgeix d'una proposta de resolució de Ciutadans, presentada ara fa un any i on recordava les assignacions que reben els grups parlamentaris a través del pressupost del Parlament són per desenvolupar les seves funcions i no "sufragar activitats il·lícites".

