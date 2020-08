El fitxatge estrella del Barça dona positiu per coronavirus

❗ ÚLTIMA HORA

Pjanic, positiu per Covid-19https://t.co/0TkClT8iis — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 23, 2020

Miralem Pjanic ha donat positiu a la prova PCR que es va fer aquest dissabte, després de tenir algunes molèsties, segons ha informat el Futbol Club Barcelona.D'aquesta manera, el fitxatge estrella del Barça per a la propera temporada procedent de la Juventus per uns 60 milions d'euros, tardarà més del compte a poder viatjar a Barcelona. Per culpa del positiu, no podrà desplaçar-se fins d'aquí dues setmanes i per tant s'afegirà a l'equip poc abans d'iniciar la temporada.El migcampista de 30 anys s'afegeix així a Jean-Clair Todibo com a jugadors del Barça que han donat positiu per coronavirus. El cas del jove central francès es va produir abans del desplaçament de l'equip a Lisboa per disputar la fase final de la Lliga de Campions.

