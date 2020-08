El Girona es queda a les portes de Primera de la forma més cruel

El Girona FC ha caigut cruelment en la tornada de la final del play-off d'ascens a Primera. Després de l'expulsió del seu referent, Cristhian Stuani, al minut 61, els de Francisco han aguantat l'empat a zero que conduïa el partit a la pròrroga fins el minut 96, quan l'Elx ha marcat en el seu primer xut a porteria del partit.Sense temps per a la reacció, el Girona ha buscat un miracle a la desesperada però no ha pogut ni igualar el marcador en els escassos tres minuts que s'han jugat després del gol. D'aquesta manera, el Girona ha caigut per quarta vegada en quatre participacions en la seva història al play-off, i de nou de la manera més dolorosa possible.El sistema d'ascens de play-off es va introduir la temporada 2010-2011. En aquests deu cursos, el Girona hi ha participat quatre vegades -cal tenir en compte que el 2018-2019 va jugar a Primera-. Però en cap ho ha aconseguit.En la campanya 2012-2013 va acabar quart a la lliga i després de superar l'Alcorcón (4-2 en el còmput global) va afrontar l'objectiu de pujar contra l'Almeria, però va perdre els dos partits (4-0 en total). Dues temporades més tard, va arribar la segona oportunitat, però precedida que els gironins veiessin esfumar-se les opcions d'ascens directe en empatar contra el Lugo i acabar tercers en l'última jornada, igualant a 82 punts amb l'Sporting de Gijon.El Girona va caure contra el Saragossa a Montilivi per 1-4 en les semifinals, després de desaprofitar una renda de l'anada de 0-3. El curs 2015-2016 van superar el Còrdova (4-3 en el global de l'eliminatòria), però en la final, Osasuna va ser molt superior (3-1).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor