El presumpte assassí de la seva germana a Terrassa va ser condemnat per maltractaments i amenaces lleus

Amb ràbia, impotència i una profunda tristor lamentem l'assassinat d'una de les nostres veïnes a #Terrassa. @ajterrassa convoca avui minut de silenci a les 19 al Raval i reunió de la Taula de Feminicidi. No desistirem fins a acabar amb la barbàrie masclista #niunamés pic.twitter.com/Y2WvRYb7S4 — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) August 23, 2020

L'home acusat d'assassinar la seva germana aquest dissabte a Terrassa , i que va ser detingut pels Mossos d'Esquadra, ja tenia antecedents de violència familiar, el van condemnar per maltractament i amenaces lleus a la seva parent. Va ser l'1 de maig de 2019, a través d'un judici ràpid.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en concret, el jutjat d'Instrucció 4 de Terrassa va celebrar aquesta vista i es va determinar una pena de sis mesos de presó que l'acusat va commutar per l'ingrés a un centre de desintoxicació i una ordre d'allunyament.Precisament, el TSJC ha garantit que l'ara detingut va complir els sis mesos decretats per no apropar-se a la seva germana, així com ingressar en aquest equipament.El Govern de la Generalitat ha condemnat el "feminicidi" i ha expressat "el seu sentit condol a la família de la víctima". A través d'un comunicat, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha reiterat "el compromís del Govern de la Generalitat per avançar en l'erradicació de les violències masclistes i la millora de tots els mecanismes de prevenció, sensibilització, detecció, atenció i recuperació de les dones i els seus infants".També l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, a través d'una piulada, ha traslladat les condolences i ha manifestat "ràbia, impotència i una profunda tristor" de l'assassinat d'una veïna de la localitat.

