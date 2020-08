La Comissió de la Dignitat impulsa una campanya de micromecenatge per homenatjar Lluís Companys

En l'any del 80è aniversari de l'assassinat de Lluís Companys, la Comissió de la Dignitat ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a la plataforma TotSuma per poder finançar l'homenatge al president que acostuma a fer cada any.L'acte en forma de concert que estava planejat no es podrà fer per la situació del coronavirus, pel que ha calgut repensar l'homenatge. Així, es farà un vídeo art amb el nom "Trencadís" per recordar la data basant-se en els últims dies de Companys.Dels 15.000 euros que demana la Comissió de la Dignitat, se n'han sumat uns 1.700 a falta d'onze dies per tancar la campanya. Les aportacions mínimes són de 20 euros per persona, mentre el màxim són 500 i ofereixen diverses recompenses.

