VÍDEO L'homenatge a Catalunya d'un nen a «The Voice Kids» de la televisió francesa

Maxime, un nen de 9 anys, i originari de Perpinyà, va retre un homenatge a Catalunya en el seu concurs al programa "The Voice Kids" de la televisió francesa TF1. I ho va fer amb la interpretació del tema "Tant con me quedarà" de Jordi Barre, una figura de la Nova Cançó a la Catalunya Nord.El nen sorprèn el jurat, especialment, un d'ells, Kendji Girac, que exclama: "és català!". És un cantant gal, d'origen gitano, al sud del país, i coneixedor del català. Ell és finalment, i després de pensar-ho, qui prem el botó. També ho fa, uns instants més tard, Jenifer.El jove artista rep els aplaudiments, a més d'aquests dos membres del jurat, del públic, que en alguns casos, es posa dempeus. "Tant com me quedarà" és una cançó d'enaltiment de la Catalunya del Nord.

