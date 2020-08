Presó per a una parella de joves per la mort de la mare d'ella al País Valencià

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Xàtiva ha acordat la presó provisional, comunicada i sense fiança per a la jove de 19 anys i el seu nòvio, detinguts dijous passat a l'Alcúdia de Crespins per la mort de la mare d'ella. Tots dos queden investigats en una causa oberta per un delicte d'assassinat, segons ha informat aquest diumenge el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.Agents de la Guàrdia Civil van arrestar dijous una jove de 19 anys i el seu nòvio de 18 per la seva presumpta implicació en la mort de la mare d'ella. El cos de la dona va ser localitzat en estat de descomposició en un habitatge de l'Alcúdia de Crespins.El cos de la víctima, d'uns 45 anys, va ser localitzat a l'interior de l'habitatge en estat de descomposició ja que, segons les fonts consultades, portava diversos dies morta, fins i tot més d'una setmana. Pel que sembla, van ser els veïns els van alertar de l'olor que sortia de la casa i que portaven dies sense veure la víctima.

