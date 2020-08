VÍDEO Maverick Viñales salta de la moto per evitar una brutal col·lisió

red flag maverick vinales pic.twitter.com/S87BrCGCrP — Fery Priatna (@Feryatna24) August 23, 2020

El pilot de MotoGP Maverick Viñales ha tornat a néixer. Durant la cursa d'aquest diumenge ha hagut de saltar de la moto per evitar una brutal col·lisió que ha acabat amb el vehicle destrossat.El pilot de Yamaha, que anava a 220 km per hora, s'ha llençat de la moto quan ha vist que hi havia un problema amb els frens. S'ha hagut de posar la bandera vermella a la pista.

