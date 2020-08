Aragonès insisteix que l'estratègia d'ERC passa per «forçar la negociació amb l'Estat»

Us imagineu, treure el president de Catalunya emmanillat de la Generalitat?

Per Aragonès vols ser President dos mesos i prou?

Estem en un moment que no podem impedir que Marchena marqui el dia de les eleccions. Torra hauria esperat els quatre anys. Si ara diu Torra un dia proper és per culpa de Marchena i si espera que l'imposi Marchena, també. Sols hi ha dues diferències, una, el comportament teu, Aragonès, si t'interessa ser president un parell de mesos de pandèmia o no. I ara sembla que et veus la pedregada a sobre. No tens gent preparada. I dues, si Torra veu clar ser empresonat per resistir-se a plegar. Us imagineu, treure el president de Catalunya emmanillat de la Generalitat? Llavors, a qui votarà l'independentisme? A ERC? no ho crec.