Robles qüestiona que la taula de diàleg amb Catalunya sigui la prioritat

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha posat en qüestió que la taula de negociació sobre Catalunya sigui ara una prioritat. La socialista considera que ara és urgent tirar endavant uns pressupostos de "reconstrucció" per fer front la crisi de la Covid-19, i per a això crida a totes les forces polítiques "amb sentit d'estat", incloent-hi el PP.Robles ha assegurat en una entrevista amb Europa Press que és el moment de la gran política, del diàleg sense excepció i amb sentit d'Estat, perquè les persones "no estan per a jocs florals", "frases eloqüents" o "suggestives" que en el fons "no pensen en els ciutadans".Aquesta crida es dirigeix als partits que "no facin de la desqualificació i intolerància el seu lema", en clara referència a Vox, que promou una moció de censura contra el seu govern, i deixin un costat la confrontació i les qüestions partidistes.Robles, en una clara apel·lació al PP i Ciutadans, ha defensat que el seu govern liderarà la resposta davant els efectes del Covid-19 però per a això es requereix de "suports" i una classe política que "ha d'estar a l'alçada", sense excepció.Respecte a si ERC pot condicionar els pressupostos a la represa de la taula de diàleg amb Catalunya, ha insistit que és necessari que les formacions creguin "en l'interès general al que estan cridats", convidant a asseure's a qualsevol partit que vulgui dialogar per poder "construir una Espanya millor"."Quan els dirigents polítics es miren a qüestions partidistes, a Jocs Florals, a la frase suggeridora o suggestiva però que no pensa en els ciutadans, no estan comportant-se com a veritables servidors públics", ha assegurat.

